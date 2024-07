G7 exorta autoridades eleitorais da Venezuela a divulgarem resultados detalhados das eleições

Os ministros das Relações Exteriores do G7 exortaram as autoridades eleitorais da Venezuela a divulgarem com "total transparência" os resultados detalhados das eleições presidências do último domingo, 28. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país proclamou o ditador Nicolás Maduro vencedor do pleito, mas não publicou as atas das urnas.

Em comunicado conjunto, o grupo também pede que as informações sejam compartilhadas com a oposição e com observadores independentes. "À medida que o processo se desenrola, apelamos à máxima contenção no país e a uma solução pacífica, democrática e liderada pela Venezuela", afirma a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ministros lembram que relatórios de órgãos autônomos expressaram "sérias preocupações" com os números divulgados pelo CNE e também denunciaram "irregularidades" e "falta de transparência" na tabulação final dos votos. "É de suma importância que o resultado reflita a vontade do povo venezuelano", dizem.