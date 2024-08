EUA vence Sudão do Sul e avança às quartas do basquete de Paris-2024

Os Estados Unidos garantiram sua classificação para as quartas de final do torneio olímpico de basquete masculino em Paris-2024 sem deixar dúvidas contra o Sudão do Sul (103-86), nesta quarta-feira (31) em Lille, no duelo entre a grande potência mundial e a modesta seleção africana, símbolo de esperança para um país devastado pela violência. Um amistoso é bem diferente de um duelo no grande palco olímpico. Se há dez dias, em Londres, os Estados Unidos salvaram a vitória sobre o Sudão do Sul com um ponto - ficaram 14 atrás no intervalo - graças a uma jogada de LeBron James, desta vez evitaram qualquer sufoco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine - Embiid não joga mas volta a ser vaiado -

Em missão desde que vestiu a camisa da seleção americana após 12 anos de ausência, foi mais uma vez LeBron quem liderou sua equipe, marcando oito dos primeiros dez pontos. Os africanos, que derrotaram Porto Rico (90-79) na estreia nos Jogos, resistiram o melhor que puderam ao bombardeio americano, comandados por Steve Kerr que acertou ao mexer no time, incluindo uma substituição simultânea de quatro jogadores. Depois de deixar Tyrese Haliburton e Jayson Tatum o tempo todo no banco no primeiro jogo, o poupado desta vez foi Joel Embiid, que, no entanto, não escapou de novas vaias, com o público lembrando no aquecimento e na apresentação que ele preferiu jogar pela seleção dos EUA do que pela França.

O Sudão do Sul, que tem surpreendido o mundo do basquete com a qualidade, versatilidade e ousadia dos seus jogadores, lutou e impediu que a vitória da grande potência se tornasse uma festa. Nuni Omot (24), Bul Kuol (16) e Carlik Jones (18) se destacaram na pontuação, enquanto LeBron James (12) foi acompanhado por Kevin Durant (14) e o inesperado Bam Adebayo (18). O astro Stephen Curry não teve um grande dia em sua segunda partida como atleta olímpico, com surpreendentes 1/9 nos arremessos (0/6 nas tentativas de cesta de três). - Sérvia atropela Porto Rico - No outro jogo do grupo C, Porto Rico sofreu um duro revés de 107 a 66 para a Sérvia, uma segunda derrota que complica suas chances de chegar às quartas de final. A seleção porto-riquenha precisa agora de um milagre na terceira rodada contra os Estados Unidos, confronto que servirá para comemorar as duas décadas do grande momento do basquete da ilha: a vitória dos 'Doze Magníficos' em Atenas-2004 contra a grande potência (92-73).