Quatro dias depois, polêmica em torno da abertura dos Jogos de Paris segue viva

A longa cerimônia, que durou quase 4 horas ao longo do rio Sena em Paris, foi o centro das atenções e bateu recordes de audiência na televisão, estendendo-se pelos primeiros dias das competições olímpicas.

A celebração da cultura LGBTQIAP+, a participação de drag queens e uma possível alusão à Última Ceia cristã mexem com os ânimos nas redes sociais, especialmente entre setores conservadores ao redor do mundo.

As críticas uniram inimigos declarados, como o líder supremo do Irã e o candidato presidencial republicano dos Estados Unidos.

"Vou ligar para o papa assim que possível para compartilhar com ele a imoralidade cometida contra o mundo cristão e todos os cristãos. Os Jogos Olímpicos foram usados como uma ferramenta de perversão que corrompe a natureza humana", afirmou Erdogan durante uma reunião de seu partido conservador islâmico.

"O respeito a Jesus Cristo (...) é um assunto indiscutível para os muçulmanos", declarou o líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

"Tenho uma mente muito aberta, mas me parece que o que fizeram foi vergonhoso", acrescentou Trump em uma entrevista televisionada.

- Sem intenção de zombar -

No centro da polêmica está a performance do cantor francês Philippe Katerine, nu exceto por um tapa-sexo, com o corpo pintado de azul e um ramo de flores na cabeça, diante de uma grande mesa que poderia lembrar a Última Ceia de Jesus Cristo e seus apóstolos.

O homem, que elogiava a nudez enquanto cantava, era uma referência ao deus Baco, uma das divindades do Olimpo grego, assegurou Philippe Katerine, que se declarou "atônito" pela polêmica e pediu desculpas "se tiver ofendido alguém".

"Que fique claro que com Thomas Jolly nunca discutimos religião, nem a ceia", afirmou o cantor ao jornal Le Monde nesta terça-feira (30).