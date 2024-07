Preços recordes do ouro afetam demanda mundial por joias

No segundo trimestre, as compras de joias, maior segmento da demanda mundial de ouro, caíram 49% interanual a 390,6 toneladas, segundo o relatório trimestral da organização, publicado nesta terça-feira (30).

"Os altos preços do ouro tiveram um impacto sobre a demanda" de joias, que está fortemente correlacionada, indicou à AFP Krishan Gopaul, analista do Conselho Mundial do Ouro (CMO).

O setor de joalheria, coração da demanda mundial por ouro, duramente afetado pelos preços recorde do metal precioso no segundo trimestre, registrou uma forte queda das vendas, a níveis que não foram vistos desde a pandemia de covid-19.

Na China e na Índia, os dois principais mercados para a joalheria de ouro, as bodas são uma ocasião para que as famílias guardem parte de suas economias ao trocá-las por lingotes, colares, anéis, pulseiras e outros objetos de ouro.

A demanda por joias também diminuiu em termos de seu valor em dólares, porque a alta do preço do ouro não compensou a queda nos volumes.

Em meados de maio, o metal alcançou um máximo histórico de mais de 2.450 dólares (13.835 reais) a onça, um pico que foi superado pouco depois.

Na China, as compras de joias caíram 35% interanual no segundo semestre, afetadas pela alta de preços e pela desaceleração econômica.

As "dificuldades do mercado imobiliário" no país e "as perspectivas econômicas incertas contribuíram para a cautela dos consumidores e sua forte vontade de poupar", apontou a organização no relatório.

Nesse contexto, os compradores chineses preferem as peças pequenas de menor custo.

Os preços recordes do ouro também pesaram fortemente na demanda por joias na Índia, onde caiu 17% interanual.