OEA denuncia a 'manipulação mais aberrante' nas eleições presidenciais da Venezuela

A Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciou, nesta terça-feira (30), que as eleições presidenciais de domingo na Venezuela, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor, sofreram "a mais aberrante manipulação", em um comunicado do gabinete do seu secretário-geral, Luis Almagro.

"Ao longo de todo este processo eleitoral vimos a aplicação pelo regime venezuelano do seu esquema repressivo complementado por ações destinadas a distorcer completamente o resultado eleitoral, colocando esse resultado à disposição da manipulação mais aberrante", afirma o texto.

