Morre terceira criança após ataque com faca no Reino Unido

Na última segunda-feira (29), segundo informações da polícia que foi avisada pouco antes do meio-dia (às 8h no horário de Brasília), um agressor entrou em um edifício onde crianças entre seis e onze anos participavam de uma aula de dança com músicas de Taylor Swift, e começou o ataque com uma faca.

Um adolescente de 17 anos foi preso pouco depois.

Testemunhas descreveram cenas de terror com crianças ensanguentadas espalhadas pelas ruas e mães em pânico procurando seus filhos.