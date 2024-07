Microsoft regista lucro líquido trimestral de 22 bilhões de dólares (+10%)

A Microsoft obteve receitas de 64,7 bilhões de dólares (R$ 363,2 bilhões, na cotação atual) no período de abril a junho, um aumento interanual de 15%, durante o qual a gigante da tecnologia gerou lucros de 22 bilhões de dólares (R$ 123,5 bilhões), 10% a mais comparado ao mesmo período do ano passado, indicou em comunicado divulgado nesta terça-feira (30).

No entanto, esses dois números positivos e acima das expectativas do mercado não compensaram a decepção com o desempenho do Azure, a plataforma de serviços na nuvem e de inteligência artificial (IA) da empresa. Após o fechamento do mercado em Wall Street, suas ações caíram mais de 5%.

