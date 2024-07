Israel confirma bombardeio no subúrbio de Beirute, capital do Líbano, em prédio do Hezbollah

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o bombardeio no subúrbio de Beirute, capital do Líbano, mirando prédio do comandante do Hezbollah responsável pelos ataques do último fim de semana, segundo comunicado publicado no X, antigo Twitter. "No momento, não há alterações nas diretrizes defensivas do Home Front Command. Se alguma alteração for feita, uma atualização será lançada", diz a nota.