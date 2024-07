Israel afirma que realizou bombardeio 'direcionado' em Beirute

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (30) que realizou um bombardeio "direcionado" em Beirute, capital do Líbano, contra um comandante responsável pela morte de um grupo de jovens em um ataque com foguetes no sábado, nas Colinas de Golã anexadas.

"O Exército israelense realizou um ataque direcionado em Beirute contra o comandante responsável pelo assassinato das crianças de Majdal Shams e vários outros civis israelenses", declararam os militares em comunicado em referência ao ataque que matou 12 jovens na cidade drusa.

