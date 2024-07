Israel acusa Hezbollah de ter 'cruzado linha vermelha' após retaliação; EUA foram avisados

Minutos depois de exército de Israel confirmar ataque no subúrbio da capital do Líbano, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, escreveu uma mensagem no X (antigo Twitter) de apenas uma linha: "O Hezbollah cruzou a linha vermelha". A publicação confirma que a ofensiva foi uma retaliação pela investida atribuída ao grupo militante na Colinas de Golã, durante o final de semana.

A imprensa libanesa informou que o número de feridos pela ação israelense subiu para dez. Pelo menos duas pessoas morreram. Segundo a CNN, os Estados Unidos foram avisados pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu antes de promover a resposta bélica. Washington não acredita que haverá uma escalada para um conflito regional, ainda conforme a emissora de notícias.