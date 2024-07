EUA pedem dados detalhados de eleição da Venezuela, mas não confirma sanções

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta terça, 30, que os Estados Unidos continuam a "monitorar de perto" o processo eleitoral na Venezuela, e reafirmou o pedido para que autoridades eleitorais do país divulguem dados detalhados, em meio a acusações de fraude para reeleger Nicolás Maduro. A porta-voz, porém, diz que ainda não decisão sobre eventuais sanções, diante do quadro no país latino-americano.

Jean-Pierre afirmou que os EUA estão "ao lado das aspirações democráticas do povo venezuelano", inclusive de seu direito de se manifestar com liberdade, no momento em que há repressão a protestos oposicionistas no país.

Questionada sobre se o presidente Joe Biden discutiria o quadro na Venezuela em telefonema com Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para hoje, ela disse que há uma série de assuntos em pauta, e acrescentou que a Casa Branca, como de costume, divulgará comunicado relatando os temas discutidos pelos dois líderes.