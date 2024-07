Como um fotógrafo da AFP conseguiu a foto perfeita de Gabriel Medina

O fotógrafo da AFP Jerome Brouillet sabia que podia esperar algo especial quando viu o brasileiro Gabriel Medina surfar uma das maiores ondas do dia em um dos grandes pontos do esporte no mundo, na segunda-feira (29) em Teahupo'o, Taiti, durante as oitavas de final dos Jogos Olímpicos.

O que ele não sabia era que sua fotografia de Medina saindo de um tubo que rendeu a maior nota da história do surfe olímpico (9,90) se tornaria uma sensação mundial e, provavelmente, uma imagem definitiva do esporte e dos Jogos.

Brouillet estava em um barco no canal — uma área de águas mais profundas e calmas, de lado para as ondas, mas sem uma linha de visão clara da ação inicial. Mas era exatamente onde ele pretendia estar.