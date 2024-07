Brasil cobra atas das urnas, mas ignora indícios de fraude de Maduro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou nesta segunda-feira, 29, um tom cauteloso e mais brando na comparação com países vizinhos da América do Sul ao se manifestar sobre o anúncio da reeleição do ditador Nicolás Maduro, na Venezuela. Marcado por indícios e denúncias de fraude, o processo eleitoral venezuelano impôs um dilema diplomático para o governo petista, que historicamente respaldou o regime chavista no país vizinho. Maduro foi proclamado ontem mesmo pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como o candidato vencedor na disputa presidencial realizada no domingo, 28. Sem citar os sinais de que o processo foi fraudado, o Itamaraty solicitou a divulgação das atas eleitorais para um posicionamento sobre o resultado da disputa, seguindo a manifestação de um dos poucos centros de observação da permitidos pela ditadura chavista a operar na Venezuela, o Centro Carter. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como mostrou a Coluna do Estadão, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, a não comparecer à proclamação de vitória de Maduro. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, se reuniu no fim da tarde de ontem com o ditador venezuelano. À noite, o auxiliar de Lula ainda deveria se reunir com o candidato da oposição no país vizinho, Edmundo González Urrutia.

Amorim foi escalado pelo presidente para acompanhar in loco as eleições na Venezuela. "Como em toda eleição, tem que haver transparência, o CNE ficou de fornecer as atas que embasam o resultado anunciado. Também não vou endossar nenhuma narrativa de que houve fraude. É uma situação complexa e nós queremos apoiar a normalização do processo político venezuelano", disse o assessor especial. Chefes de Estado de regimes diversos no continente, incluindo Javier Milei, na Argentina, e Gabriel Boric, no Chile, ameaçaram não reconhecer a vitória do chavismo. Lula permaneceu em silêncio ao longo do dia e não havia dado declarações sobre o assunto até a noite de ontem. Declaração conjunta