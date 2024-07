'Pirata do desconhecido' é extraditado da Itália para os EUA em caso de tráfico de drogas

Um cidadão de Montenegro apelidado de "pirate of the unknown" ("pirata do desconhecido", em português) foi extraditado da Itália para Nova York, nos Estados Unidos. Ele enfrenta acusações relacionadas ao que as autoridades americanas chamaram de uma rede internacional de tráfico de drogas que transportava toneladas de cocaína ao redor do mundo. As informações são da CBS News.

Milos Radonjic, de 34 anos, chegou ao Brooklyn na sexta-feira, 26, e deve ser levado a um tribunal federal nesta segunda-feira, 29, de acordo com promotores federais e autoridades do Departamento de Segurança Interna e do FBI. Radonjic foi preso em outubro na Itália: autoridades dizem que ele planejava comandar o iate "Maxi Jena", de 24 metros, na Barcolana, uma das maiores corridas de vela do mundo, quando foi levado sob custódia.

A CBS News aponta que um grande júri federal indiciou Radonjic e várias outras pessoas no ano passado, por acusações de conspiração e tentativa de violar o Maritime Drug Law Enforcement Act, um grupo de leis federais que combatem o tráfico ilegal de drogas e permitem aos Estados Unidos processar esses crimes mesmo fora de seu território. As autoridades dos EUA não divulgaram os nomes de outras pessoas que foram indiciadas e disseram que elas não estavam sob custódia.