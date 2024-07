Panamá retira diplomatas e suspende relações com a Venezuela, após eleições

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou nesta segunda, 29, a retirada da equipe diplomática em Caracas e disse que está colocando as relações com a Venezuela "em suspenso", depois que o órgão eleitoral do país deu a vitória ao presidente Nicolás Maduro, apesar das alegações da oposição de irregularidades.

"Isso não merece reconhecimento diplomático", afirmou Mulino, em uma coletiva de imprensa, na qual ele exigiu uma revisão dos resultados das eleições de domingo no país sul-americano.

Essa é a posição mais firme tomada por um governo da região até o momento, após uma eleição em que os partidários do principal candidato da oposição da Venezuela, o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, denunciaram irregularidades e proclamaram sua vitória.