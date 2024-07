Nadal diz que tomará 'decisões' sobre futuro após os Jogos

O tenista espanhol Rafael Nadal disse que tomará "decisões" sobre seu futuro após sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, onde foi eliminado da chave de simples nesta segunda-feira (29), derrotado pelo sérvio Nova Djokovic.

"Tento olhar para frente, medir até as olimpíadas. Quando terminar aqui vou tomar as decisões que tiver que tomar com base no meu desejo e em como eu estiver me sentindo", declarou Nadal após se despedir do torneio olímpico de simples.

"Para muitos não faz sentido, estou há dois anos sofrendo, passei por cirurgia no quadril. Se eu sentir que não sou competitivo, vou tomar a decisão de parar, mas tenho jogado pouco", ressaltou o espanhol, deixando em aberto todas as possibilidades sobre o futuro.