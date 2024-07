Mais de cem feridos na Rússia após colisão entre trem e caminhão

"Nove vagões descarrilaram, sete deles tombaram. Segundo informações preliminares, mais de cem pessoas ficaram feridas", disse o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

O trem que viajava de Kazan, às margens do Mar Negro, chocou contra um caminhão que estava na via férrea, disse o comitê de investigação russo.

Um trem com mais de 800 pessoas a bordo descarrilou nesta segunda-feira na região russa de Volgogrado após colidir com um caminhão, ferindo mais de 100 pessoas, informaram autoridades.

Um vídeo divulgado pela imprensa russa mostra vagões parcialmente destruídos, tombados no trilho do trem, com passageiros fugindo pelas janelas.

O acidente ocorreu a 4 km da estação de Kotelnikovo, segundo o ministério. Mais de 300 socorristas e de cem veículos foram enviados ao local, segundo a mesma fonte.

O trem transportava 803 passageiros, 140 deles sofreram contusões e arranhões, segundo a companhia ferroviária russa (RZD). Ao menos 16 pessoas, incluindo uma criança, foram hospitalizadas, disse a RZD em um comunicado.