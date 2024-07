Índia: Délhi tem protestos após estudantes morrerem afogados em porão alagado de prédio

O afogamento de três estudantes no porão de um instituto de preparação para provas em Délhi, onde fica a capital da Índia, Nova Délhi, gerou indignação e protestos no último domingo, 28. Os estudantes, todos na faixa dos 20 anos, morreram na noite de sábado, 27, após ficarem presos no porão onde estudavam, inundado pela forte chuva. A polícia prendeu sete pessoas, incluindo o dono do instituto, que irão responder por negligência. As informações são da BBC. De acordo com a reportagem, os corpos das três vítimas, Shreya Yadav, Tanya Soni e Nivin Dalwin, foram recuperados por mergulhadores que vasculharam o porão por várias horas. Os jovens estavam estudando no "Rau's IAS Study Circle", um instituto de preparação para provas e exames nacionais, que operava uma biblioteca e uma sala de leitura no porão do prédio - ilegalmente, segundo autoridades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O centro de treinamento só teria permissão para usar o porão como depósito e estacionamento, disseram as autoridades. Eles também informaram que os bueiros da área estavam entupidos com lodo, o que fez com que a água transbordasse.

Cerca de 30 estudantes e alguns funcionários estavam no local no momento da inundação. Alguns estudantes disseram à mídia que um portão na entrada do centro de treinamento desabou, fazendo com que a água acumulada na estrada invadisse o local. Mas outros relatos apontam que um bueiro próximo estourou devido às fortes chuvas, resultando em inundação, destaca a BBC. Testemunhas disseram que o porão inundou rapidamente, dando às pessoas pouco tempo para escapar. Enquanto alguns conseguiram, outros tiveram que ser resgatados pelas autoridades. Não está claro o que fez com que as três vítimas ficassem presas no porão. Um estudante que se identificou como Rajan disse à BBC que, dias antes, as portas da biblioteca do porão teriam sido substituídas por outras com sistema biométrico. "Parece que, devido ao alagamento, o sistema biométrico falhou e as pessoas não conseguiram sair", alegou. Representantes do instituto não abordaram essa alegação. Em uma declaração, o "Rau's IAS Study Circle" afirmou estar "profundamente triste" com as mortes e disse que estava "cooperando totalmente" com a investigação, afirma a BBC.