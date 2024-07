EUA alertam Israel sobre perigos de escalada de tensões com Hezbollah

Os Estados Unidos alertaram Israel nesta segunda-feira, 29, sobre a escalada das tensões com o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, disseram fontes, enquanto o governo israelense pondera sua resposta a um ataque de foguete do Líbano no fim de semana que matou 12 jovens nas Colinas de Golã.

O ataque aumentou as preocupações sobre um conflito regional mais amplo, mesmo que o Hezbollah tenha negado ter envolvimento no bombardeio. Os combates transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah ocorrem quase diariamente desde que a guerra com o Hamas em Gaza começou em outubro. Na segunda-feira, ataques israelenses mataram duas pessoas em uma motocicleta e feriram outras três no sul do Líbano, disse a agência de notícias estatal do Líbano. Oficiais militares israelenses disseram que atingiram agentes e infraestrutura do Hezbollah.

Um oficial de um grupo libanês disse que o Hezbollah começou a mover mísseis guiados de precisão, mas não quer uma guerra total com Israel. O Hezbollah tem poder de fogo muito superior ao Hamas, e analistas disseram que iniciar uma guerra no norte de Israel enquanto ele está envolvido em Gaza sobrecarregaria os militares israelenses.