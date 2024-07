Eleições EUA: Trump diz que nunca venderá bitcoins do governo, focando em 'reserva estratégica'

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no fim de semana que pretende manter todos os bitcoins que o governo do país já tem ou venha a conseguir no futuro, sem vender nunca esses criptoativos. Segundo o ex-presidente, esses bitcoins servirão como "o núcleo do estoque da reserva nacional estratégica de bitcoin", e os criptoativos "dispararão" de preço em um eventual governo dele, mesmo em relação às projeções do próprio setor. Ele falou na Bitcoin Conference, em Nashville, no sábado, 27, e também disse que vetará a eventual emissão de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).

Trump disse que será o presidente "pró-inovaçação e pró-bitcoin", enquanto os democratas estariam "censurando novas ideias". Para ele, o governo atual "tem violado a regra cardinal de nunca vender seus bitcoins", enquanto em seu governo "haverá a política de manter 100% de todos os bitcoins que o governo tem ou conseguir no futuro". O ex-líder ainda comentou que a maioria dos bitcoins que o governo americano possui ocorreu por meio de processos judiciais, dizendo que eles "foram tomados de vocês", ao se dirigir à comunidade dos criptoativos no evento. "É para isso que nosso governo está caminhando, para um regime fascista", criticou, acrescentando que sua estratégia pretende transformar os criptoativos detidos pelo governo "em um ativo para todos os americanos".

Em seu discurso, Trump disse que, em uma eventual vitória democrata na disputa pela Casa Branca neste ano, o futuro dos criptoativos "não poderia ser mais difícil". O ex-presidente garantiu que ele entende bitcoin, o que os rivais não conseguiriam. Também afirmou que reguladores tem sido "muito duros" com a comunidade dos criptoativos. Se os democratas ganharem, eles serão "viciosos, impiedosos" com essa comunidade, previu. "Kamala é contra os criptoativos, inclusive", afirmou, dizendo em outro momento que o presidente Joe Biden e ela promoveriam uma "cruzada contra criptoativos", com o apoio de democratas no Congresso.