Copiloto desmaia durante voo com 193 passageiros a bordo e raro alerta vermelho é emitido

Um copiloto da Easyjet - companhia aérea britânica - foi hospitalizado após desmaiar durante um voo que partiu de Luton, no sudeste da Inglaterra com destino a Lisboa, em Portugal, no sábado, 27. Um raro alerta vermelho, que sinaliza uma interrupção obrigatória das operações aéreas como medida de segurança, foi emitido pela aeronave Airbus A320 no momento do incidente, informou o The Independent.

Segundo o jornal britânico, o voo EZY2459 com 193 passageiros a bordo pousou em segurança na capital portuguesa e foi recebido por paramédicos para prestar os primeiros atendimentos ao copiloto que passou mal na aproximação do aeroporto de Lisboa, confirmou a Easyjet em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O capitão pousou o voo de acordo com os procedimentos e os passageiros desembarcaram normalmente. Em nenhum momento a segurança do voo foi comprometida", afirma a nota. "A segurança e o bem-estar dos passageiros e da tripulação são a maior prioridade da Easyjet."