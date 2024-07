Putin ameaça retomar produção de armas nucleares de alcance médio

Este tipo de armamento, com alcance de 500 a 5.500 km, estava incluído no Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário (IFN) entre Washington e Moscou, assinado no período da União Soviética.

Rússia e Estados Unidos abandonaram o tratado em 2019, em meio a acusações recíprocas de desrespeito das disposições do texto. Moscou anunciou, no entanto, que não retomaria a produção deste tipo de míssil caso Washington não instalasse os projéteis no exterior.

Porém, Estados Unidos e Alemanha anunciaram no início de julho que planejavam iniciar o envio pontual de mísseis americanos para a Alemanha em 2026, incluindo mísseis SM-6, mísseis Tomahawk e armas hipersônicas em desenvolvimento.

"Importantes pontos russos da administração do Estado e do Exército estarão ao alcance destes mísseis [...] O tempo de voo destes mísseis, que poderiam ser equipados com ogivas nucleares, até os nossos territórios será de cerca de 10 minutos", explicou Putin neste domingo.