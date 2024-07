Presidente do Peru nega estar envolvida em corrupção

Boluarte falou por 5 horas desde o Congresso em meio ao protesto de dezenas de manifestantes que marcharam contra seu governo nos arredores da sede do Legislativo, no centro de Lima.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, investigada pelo Ministério Público por alguns relógios de luxo que não declarou em seus bens, assegurou em uma mensagem à nação que nem ela nem seu governo são corruptos, embora tenha evitado se referir ao chamado 'Rolexgate'.

Boluarte, de 62 anos, que assumiu o poder em 7 de dezembro de 2022 após a destituição e prisão do então presidente Pedro Castillo, indicou que seu governo está "comprometido em uma luta firme e decidida contra a corrupção".

Sem mencionar a investigação que enfrenta no Ministério Público desde março, Boluarte fez uma firme defesa da transparência de seu governo.

- Denunciar e vigiar -

A mandatária solicitou aos peruanos vigiar e denunciar atos de corrupção para que as autoridades tomem ações drásticas.

"Peço à cidadania vigiar e, caso seja necessário, denunciar qualquer fato irregular", acrescentou.

A presidente é investigada pelo Ministério Público no caso Rolexgate desde março por "corrupção passiva impropria", um crime que implica o recebimento de benefícios indevidos por parte de funcionários públicos.

Também por enriquecimento ilícito e omissão de declarar bens em documentos.

Para o Ministério Público, os fatos que fundamentam a denúncia referem-se "a três relógios marca Rolex que a presidente teria recebido como doação do governador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, [junto a] um par de brincos de argola de ouro com diamantes e uma pulseira Bangle com 94 brilhantes".