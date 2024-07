Naufrágio deixa 19 mortos na Etiópia

A embarcação transportava passageiros no rio Tekeze, que em um trecho estabelece a fronteira entre a Etiópia e a Eritreia e deságua no Atbara, no Sudão.

No total, 26 pessoas estavam a bordo do barco no momento do naufrágio, que aconteceu no sábado, segundo as autoridades.

Apenas dois corpos foram recuperados, segundo a AMC.

As pessoas resgatadas foram levadas para os hospitais da região.