Na Venezuela, oposição chega como favorita pela primeira vez em 25 anos

Ao longo do ano, o regime impôs novas regras e modificou outras para dificultar a vida da oposição. O caso mais emblemático foi a inabilitação de Corina Machado, que havia ganhado as primárias com mais de 90% dos votos.

González Urrutia, da Plataforma Unitária Democrática (PUD), receberia mais de 50% dos votos. Enquanto Maduro teria cerca de 20%, valor próximo às estimativas de aprovação do governo. No entanto, institutos criados recentemente pelo chavismo apontam um resultado inverso.

"Existe uma estrutura jurídica e política que será manipulada para impedir que as pessoas participem das eleições, seja mudando as seções eleitorais, impedindo as pessoas de votar, manipulando observadores eleitorais. Tudo isso é familiar ao chavismo. Mas, desta vez, é uma luta existencial para eles", afirma María Isabel Puerta Riera, cientista política do Valencia College, da Flórida.

"A seleção dos membros das seções eleitorais não foi informada adequadamente", afirmou o diretor do Observatório Eleitoral Venezuelano, Carlos Medina. "Na Venezuela, os cidadãos são selecionados aleatoriamente para compor as mesas. Mas muitos não foram informados e não comparecerão."

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) divulgou que mais de 21 milhões de pessoas estão habilitadas para votar. O número, segundo as organizações, indica que 5 milhões ficaram de fora. "Não pode haver eleições autênticas ou livres sem um quarto da população", dizem as entidades.

Segundo levantamento das organizações Alerta Venezuela, Espacio Público e Voto Joven, cerca de 25% dos eleitores foram excluídos do processo. Isso porque houve mudança nas regras e milhões de venezuelanos que vivem no exterior não conseguiram se registrar.

Puerta Riera também acredita que o regime não precisa usar mecanismos para impedir que as pessoas votem. "Basta reduzir o número de votos em algumas seções eleitorais e impedir que as pessoas votem mudando as seções de lugar ou manipulando os registros. Eles não precisam fazer isso em todos os lugares, mas apenas em locais importantes. A fraude não é mudar o voto, é deteriorar as condições para que a eleição não seja livre."

A realização das eleições foi acertada entre Maduro e a oposição nos chamados Acordos de Barbados, que tiveram mediação do Brasil. Em troca de um processo justo, o chavismo teria o levantamento de algumas sanções dos EUA e da União Europeia.

O acordo, porém, começou a ruir em janeiro, quando o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a inabilitação de Corina Machado, proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos. A decisão resultou na volta das sanções.

Durante meses, a oposição entrou em um impasse sobre quem deveria substituir Corina Machado, já que ninguém atraía tanto apelo. Ela chegou a considerar desafiar a ordem judicial e se colocar na disputa, mas o risco de minar as chances da oposição era muito grande - uma guerra pela vaga era justamente o que Maduro queria.

Na reta final, a oposição entrou em consenso pelo nome de Corina Yoris. Professora e filósofa, homônima de Maria Corina, parecia a candidata ideal. A manobra, no entanto, fracassou, porque Yoris foi barrada no último dia de inscrição sem que houvesse uma justificativa. O único nome aceito pelo sistema do CNE foi o de González Urrutia.

Diplomata de carreira aposentado, ele é visto por muitos como um negociador habilidoso, capaz de conduzir, em caso de vitória da oposição, as conversas para uma transição de governo. Com o respaldo de Maria Corina, o embaixador utilizou as poucas semanas que teve para percorrer o país em campanha.

Outra ferramenta do chavismo para evitar uma derrota foram as constantes mudanças de regras no meio do processo. Organizações nacionais e internacionais criticaram o CNE, que passou a exigir documentos adicionais para registrar novos eleitores, além de dificultar os registros dos quase 8 milhões de venezuelanos que vivem no exterior.

ARTIMANHAS

O último movimento foi dificultar o credenciamento de testemunhas eleitorais, figura semelhante ao fiscal de urna dos partidos no Brasil. Considerados essenciais para a oposição garantir a lisura do processo, o CNE passou a colocar travas aos nomes de 90 mil voluntários enviados pela oposição.

"A estratégia é usar o CNE para impedir a votação maciça do povo venezuelano, para tentar ganhar as eleições de forma fraudulenta. Mesmo que os votos no final do processo sejam contados corretamente, a eleição acontece em um contexto de fraude", afirma o opositor e ex-presidente do CNE Andrés Caleca.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.