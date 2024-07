Israel recupera corpos de mais cinco reféns em Gaza

Restos mortais foram encontrados dentro de túnel em Khan Younis, no sul do território palestino. Vítimas teriam sido mortas no ataque de 7 de outubro.As forças israelenses anunciaram nesta quinta-feira (25/07) ter recuperado os corpos de cinco reféns que haviam sido levados pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado para a Faixa de Gaza. As vítimas são Maya Goren, 56, e os soldados Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas e Kiril Brodski. Segundo o Exército israelense, os restos mortais foram encontrados num túnel na véspera, durante uma operação em Khan Younis, principal cidade no sul do território palestino. Os cinco teriam sido mortos ainda em 7 de outubro de 2023, durante o ataque terrorista do Hamas, e levados para dentro de Gaza. A morte de Goren, que vivia num kibbutz próximo à fronteira com Gaza, só foi confirmada pelas autoridades israelenses em dezembro. O marido dela, Avner Goren, também foi morto na ocasião. O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos saudou o resgate, mas acusou o governo de "sabotar" esforços para trazer de volta para casa os 111 que permanecem na Faixa de Gaza – 39 dos quais são dados como mortos pelo Exército israelense. O grupo tem pressionado por um cessar-fogo. A recuperação dos corpos é importante para as famílias, já que na cultura judaica o enterro deve ser sempre realizado o mais depressa possível. Saldo de mortos no conflito já passaria de 40 mil Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque terrorista de 7 de Outubro a Israel, a maioria civis, e outras cerca de 250 foram sequestradas. Na esteira da ofensiva militar lançada em resposta por Israel, mais de 39 mil teriam morrido na Faixa de Gaza, segundo números do Ministério da Saúde do território ocupado, controlado pelo Hamas. ra/av (AFP, Reuters, AP, ots)