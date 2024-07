Fala de vice contra "solteironas com gatos” castiga campanha de Trump

Entrevista na qual JD Vance diz que EUA são dominados por "bando de mulheres amarguradas que têm gatos em vez de filhos" ressurge, provocando onda de repúdio e dúvidas entre republicanos se Trump fez escolha certa.O senador J.D. Vance mal completou dez dias como vice na chapa republicana de Donald Trump e já se viu no centro de uma tempestade de críticas feitas por celebridades, políticos democratas e até fãs da cantora Taylor Swift, após uma entrevista concedida por ele em 2021 voltar a viralizar nesta semana. Na ocasião, ao falar num programa do canal de direita Fox News, Vance descreveu os EUA como um país que sofria nas mãos de "um bando de mulheres amarguradas que têm gatos em vez de filhos". Na mesma entrevista, Vance identificou seus rivais democratas como o principal veículo de dominância dessas "amarguradas" que, segundo ele, "estão infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram, e por isso querem deixar o resto do país infeliz também". Vice sob pressão A repercussão das falas também ocorre em meio a uma eleição na qual o voto feminino pode ser crucial. Nas eleições legislativas de 2022, os republicanos conseguiram apenas 26% dos votos entre mulheres de 18 a 29 anos, contra 72% dos democratas. A controvérsia, segundo vários jornais americanos, tem ajudado a alimentar dúvidas entre vários estrategistas e ativistas republicanos se Trump fez mesmo a escolha certa ao indicar Vance, de 39 anos, como vice. Tudo isso num momento em que a rival campanha democrata ficou reenergizada com a ascensão de Kamala Harris. "Se você tivesse uma máquina do tempo, se voltasse duas semanas atrás, será que [Trump] teria escolhido JD Vance novamente? Eu duvido", disse o comentarista de direita Ben Shapiro. Alguns estrategistas republicanos também admitiram ao site Politico que Vance teve uma "semana difícil" e que a indicação era mesmo "arriscada". Paralelamente, usuários de redes sociais desenterraram um outro vídeo – também de 2021 – no qual Vance defende, em uma palestra, que pais com filhos tenham direito a mais votos do que eleitores que não formaram famílias. "Se você não tem um investimento tão grande no futuro deste país, talvez não deva ter a mesma voz", disse Vance, que é casado e tem três filhos. O republicano também é radicalmente contra o aborto, mesmo em casos de incesto e estupro. Ainda na entrevista à Fox News, nomeou seus exemplos de "democratas sem filhos", entre eles a atual vice-presidente Kamala Harris, que na semana passada foi endossada pelo presidente Joe Biden como candidata para substituí-lo na disputa à Casa Branca neste ano. Vance ainda citou a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, e o atual ministro dos Transportes dos EUA, Pete Buttigieg. Harris tem dois enteados com seu marido, Doug Emhoff. Buttigieg e seu marido, por sua vez, adotaram gêmeos logo depois que a entrevista de Vance foi ao ar, em 2021. Onda de repúdio Após os comentários de Vance ressurgirem nas redes, as atrizes Jennifer Aniston e Whoopi Goldberg e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton engrossaram o coro de críticas contra Vance. "Não acredito que isto venha de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos", disse Aniston em publicação no Instagram. "Rezo para que a sua filha tenha a sorte de ter os seus próprios filhos um dia. Espero que ela não tenha de recorrer à fertilização in vitro (FIV) como segunda opção, porque você também está tentando impedir isso", completou a atriz. Recentemente, Vance votou para bloquear uma legislação proposta por parlamentares democratas para garantir acesso à FIV em todo os EUA. Aniston, que não tem filhos, revelou em 2023 que chegou a tentar um tratamento de fertilidade para realizar o seu desejo de ser mãe, mas que não conseguiu engravidar. Nas redes sociais, fãs da cantora Taylor Swift, que não tem filhos e tem três gatos, também se juntaram ao coro contra Vance. "É ousado, para alguém que busca votos, focar em 'mulheres solteiras com gatos e sem filhos' quando a líder das Mulheres Com Gatos e Sem Filhos é Taylor Swift", publicou a escritora britânica Caitlin Moran na rede X. A atriz e apresentadora Whoopi Goldberg, por sua vez, dirigiu-se a Vance durante o programa The View: "Há pessoas que querem ter filhos e não podem. Como se atreve?". Hillary Clinton, que também dirigiu críticas, reagiu com sarcasmo na sua conta na rede social X: "Que cara normal e simpático, que com certeza não odeia que as mulheres tenham liberdade." Defesa de maridos violentos? Os comentários de Vance têm sido explorados pela campanha de Kamala Harris. Na semana passada, os democratas já haviam resgatado outra declaração de Vance feita em 2021, na qual ele criticou a simplificação do processo de divórcio nas últimas décadas como um "truque da revolução sexual" para permitir que as pessoas "trocassem de cônjuges como trocam de roupa íntima". Vance afirmou que o divórcio, mesmo quando dissolvia casamentos infelizes e violentos, acabou por ser prejudicial para crianças desses relacionamentos. A fala acabou sendo interpretada por adversários de Vance como uma defesa de maridos violentos. "JD Vance diz que as mulheres devem permanecer em casamentos violentos ‘pelo bem de seus filhos'", apontou uma mensagem da campanha de Kamala Harris no X neste sábado (27/07), acompanhada do vídeo. Vance afirmou que o comentário foi tirado do contexto. Uma análise no jornal Washington Post apontou que a fala original tinha mais nuances, e que ele se referiu a "casamentos violentos" e não "maridos violentos", levando em conta que Vance presenciou e sofreu violência doméstica na infância. Mas, na prática, segundo o jornal, é compreensível que a fala tenha sido interpretada como um argumento para que esposas se submetam a maridos violentos, já que as estatísticas mostram que a violência doméstica afeta desproporcionalmente as mulheres. Vance dobra aposta Na sexta-feira, Vance tentou defender as falas contra "mulheres amarguradas sem filhos". "Obviamente, foi um comentário sarcástico. As pessoas estão se concentrando muito no sarcasmo e não na substância do que eu realmente disse (...) e a substância do que eu disse, me desculpe, é verdade", disse ele ao podcast da jornalista Megyn Kelly. Vance também tentou se reposicionar como um defensor dos pais, descrevendo seus comentários como uma crítica aos democratas, que, segundo ele, executam medidas prejudiciais para famílias. "Eu sei que a mídia quer me atacar e quer que eu recue, mas o que eu disse é que ter filhos, ser pai ou mãe, muda sua perspectiva de uma forma muito profunda". Ainda na entrevista, Vance disse: "Não tenho nada contra gatos". Esse último comentário não passou despercebido nas redes sociais. "Vance esclarece que seu problema não é com os gatos, mas com as mulheres", debochou no X a jornalista americana Laura Rozen. jps/ra (ots)