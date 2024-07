Aiatolá Khamenei aprova eleição do reformista Pezeshkian como presidente do Irã

Pezeshkian, 69 anos, foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais, em 5 de julho, e prestará juramento na terça-feira (30) no Parlamento para um mandato de quatro anos.

"Aprovo a eleição do sábio, honesto, popular e erudito senhor Pezeshkian. Eu o nomeio presidente da República Islâmica do Irã", afirmou Khamenei, segundo uma mensagem lida pelo diretor de seu gabinete.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, aprovou oficialmente neste domingo (28) a eleição do reformista Masud Pezeshkian como o nono presidente da República Islâmica.

Jalili e o ex-presidente moderado Hassan Rohani, que apoiou a candidatura do novo presidente ao lado da principal coalizão de reformistas no Irã, compareceram à cerimônia neste domingo.

Chamado de "médico" por muitos iranianos, Pezeshkian defende "relações construtivas" com os Estados Unidos, o inimigo do Irã, e as nações europeias para tirar o país do "isolamento".

No Irã, no entanto, o presidente tem poderes limitados. O líder supremo é o chefe de Estado e o principal responsável pelas decisões estratégicas, enquanto o presidente apenas aplica sua principais diretrizes políticas.

As eleições iranianas aconteceram em um momento de tensão regional, com o Irã, um país muito influente do Oriente Médio, no centro de várias crises, da guerra em Gaza até o desenvolvimento de seu programa nuclear, algo que o Ocidente não aceita.

Pezeshkian prometeu negociar com Washington para retomar as conversações nucleares, estagnadas desde a retirada, em 2018, dos Estados Unidos de um acordo internacional assinado em 2015.

Durante a campanha eleitoral, ele prometeu "retirar o Irã do isolamento" e estabelecer "relações construtivas" com o mundo, em particular com os países europeus.

Pezeshkian não era o favorito quando sua candidatura foi aprovada ao lado de outros cinco candidatos, todos conservadores, para as eleições presidenciais, antecipadas devido à morte do presidente Raisi.

Masud Pezeshkian não era uma das grandes figuras dos campos reformistas e moderados, que perderam influência para os conservadores nos últimos anos.

O presidente, um cirurgião, tem pouca experiência de governo, que se resume ao cargo de ministro da Saúde entre 2001 e 2005 no governo reformista de Mohammad Khatami.

Ele é um pai de família e criou três filhos sozinho após a morte da esposa e de outro filho em um acidente de carro em 1993.

Pezeshkian se apresenta como a "voz dos sem voz" e prometeu trabalhar para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos.

rkh/mz/pc/zm/fp/yr