Incêndio em casa de Galápagos deixa cinco mortos

Os bombeiros lutaram durante várias horas para controlar o fogo e encontraram cinco pessoas mortas entre os restos da casa “destruída”.

Também resgataram cinco feridos, três deles com “queimaduras”, detalhou a secretaria.

As Ilhas Galápagos, a 1.000 km da costa do Pacífico do Equador, são Patrimônio Natural da Humanidade por conta da sua flora e fauna únicas no mundo.