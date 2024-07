Extrema direita incomodada por paródia da 'última ceia' drag nos Jogos de Paris-2024

A representação das drag queens recriando a Última Ceia na cerimônia inaugural dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 causou indignação entre vários responsáveis da extrema direita italiana, que expressaram seu descontentamento neste sábado (27) nas redes sociais.

Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e chefe do partido Liga, declarou que "inaugurar os Jogos Olímpicos insultando bilhões de cristãos no mundo foi realmente um mau começo, queridos franceses. Sórdidos", afirmou em uma mensagem na rede social X.

Ele acompanhou sua mensagem com um fotomontagem que mostra uma reprodução do quadro de Leonardo da Vinci "A Última Ceia" com uma imagem intitulada "Festividade", onde se vê um grupo à mesa, entre eles muitas drag queens famosas (Nicky Doll, Paloma e Piche, com barba loira), sugerindo a Última Ceia de Jesus com seus apóstolos.