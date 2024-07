EUA anuncia cooperação com países da Amazônia contra crimes ambientais

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, anunciou neste sábado (27), desde a Amazônia legal, um novo esforço de cooperação com os países da região para combater as atividades ilegais que contribuem para a destruição da maior floresta tropical do planeta.

A Iniciativa da Região Amazônica contra a Economia Ilegal "apoiará esforços para inibir crimes ambientais, especialmente aqueles que causam devastação na Amazônia", afirmou Yellen em Belém, no Pará, durante um encontro com ministros de países amazônicos no âmbito de um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto unirá esforços dos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, informou o Departamento do Tesouro em um comunicado.