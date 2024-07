Endrick é apresentado como novo jogador do Real Madrid

Endrick foi destaque do Palmeiras no título do Campeonato Brasileiro do ano passado, desempenho que o levou à Seleção e à última Copa América, disputada nos Estados Unidos entre junho e julho.

Então com 17 anos e 11 meses, ele foi o segundo jogador mais jovem a disputar o torneio continental, depois do equatoriano Kendry Páez (17 anos e 1 mês).

