Chuva em Paris adia competição olímpica de skate street para 2ª feira

Durante muito tempo dominado pelos Estados Unidos, onde nasceu o criador do street moderno, Rodney Mullen, as competições de skate street se popularizaram internacionalmente nos últimos anos, com skatistas muito jovens de várias partes do mundo.

Os representantes do Brasil na modalidade em Paris são Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler.

