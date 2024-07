Soldado da delegação cerimonial do Exército Popular do Vietnã participa do funeral do falecido secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong

