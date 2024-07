Petro confia nas 'decisões democráticas' da Venezuela nas vésperas das eleições

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, buscará um terceiro mandato de seis anos no domingo. No poder desde 2013, Maduro previu um “banho de sangue” se o candidato da oposição, Edmundo González, vencer.

“A Venezuela toma decisões democráticas. Seja qual for a vontade deles, ela será respeitada pelo meu governo”, escreveu Petro na rede social X, na véspera das eleições que deixaram a comunidade internacional em alerta.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou, nesta sexta-feira, seu apoio à democracia venezuelana, se distanciando de outros líderes da esquerda da região que expressaram preocupação sobre as eleições presidenciais que ocorrerão no domingo nesse país.

Essas declarações geraram a rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse estar com medo, e do presidente chileno Gabriel Boric, que na quinta-feira pediu eleições “transparentes” e “garantias para a oposição”.

Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, restabeleceu relações diplomáticas com a Venezuela após chegar ao poder em 2022.

Ao contrário dos Estados Unidos e de outros governos da região, o presidente colombiano evitou comentar sobre a campanha presidencial na Venezuela, que tem sido marcada por alegações de perseguição do governo contra a oposição.