BRASIL G20: G20 no Rio e o desafio de taxar os super-ricos

G20 no Rio e o desafio de taxar os super-ricos

O que fazer com os bilionários que ficam mais ricos e que em grande parte evitam impostos? Os ministros das Finanças do G20 devem tentar chegar a um consenso sobre a tributação dos super-ricos nesta sexta-feira(26), último dia de reuniões no Rio de Janeiro.

(Brasil G20 diplomacia economia macroeconomia impostos, 504 palavras, já transmitida)

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Sabotagem ferroviária e chuva marcam presença na cerimônia de abertura dos Jogos

A ameaça de chuva e a sabotagem à rede ferroviária sofridas na madrugada desta sexta-feira (26) preocupam as autoridades francesas, poucas horas antes de uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 que deverá ser "grandiosa".