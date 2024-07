Nicolás Maduro, o 'presidente trabalhador' da Venezuela com mão de ferro

Abençoado por Hugo Chávez como seu sucessor, Nicolás Maduro governa a Venezuela com mãos de ferro há mais de uma década. Acusado de violar direitos humanos, insiste em mostrar uma imagem de homem comum, de "presidente trabalhador".

No poder desde 2013, Maduro buscará em 28 de julho um terceiro mandato de seis anos que o leve a 18 anos à frente do país: seria o chefe de Estado há mais tempo no poder na Venezuela após o ditador Juan Vicente Gómez, que ficou 27 anos (1908-1935).

Alto, com um bigode espesso que exibe com orgulho, o ex-motorista de ônibus e dirigente sindical de 61 anos explora os estereótipos de "homem do povo", de "presidente trabalhador", como gosta de ser chamado, para seu benefício político, evocando um passado de vida simples em longas noites televisionadas com Cilia Flores, sua esposa e "primeira combatente", muito poderosa nos bastidores.