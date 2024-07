Mais de 130 detidos na Venezuela ligados à campanha da oposição, segundo ONG

As autoridades venezuelanas detiveram 135 pessoas ligadas à campanha do candidato da oposição Edmundo González Urrutia, principal rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo (28), informou nesta sexta-feira (26) a ONG Fórum Penal, dedicada à defesa de presos políticos.

"Desde janeiro até agora, houve 149 prisões arbitrárias por motivos políticos (…) 135 estão diretamente ligadas ao que foi a turnê nacional e à própria campanha de María Corina Machado com Edmundo González Urrutia", disse à AFP seu diretor, Gonzalo Himiob.

"A maioria deles já foi libertada, alguns deles sem sequer terem sido processados, mas 47 permanecem privados de liberdade neste momento", continuou.