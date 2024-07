Guarda Costeira das Filipinas tenta conter maré negra após naufrágio de petroleiro

A Guarda Costeira filipina montará barreiras flutuantes nesta sexta-feira (26) para conter uma mancha de petróleo causada pelo naufrágio, no dia anterior, de um navio-tanque com 1,4 milhão de litros de combustível em frente ao litoral de Manila.

Um tripulante do petroleiro "MT Terra Nova", com bandeira filipina, morreu no naufrágio, ocorrido na quinta-feira a 7 quilômetros da cidade de Limay. O navio fazia rota até o porto de Iloilo, no centro do arquipélago.

O porta-voz da Guarda Costeira, o contra-almirante Armando Balilo, afirmou nesta sexta que o vazamento era "mínimo" e que parece se tratar do combustível utilizado para propulsar o navio e não do combustível industrial que o petroleiro transportava.