Entre '70% e 80% de probabilidade de chuva' na abertura dos Jogos, diz canal meteorológico

Os espectadores da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos devem se preparar porque segundo o serviço meteorológico francês há uma probabilidade "entre 70% e 80%" de chover nesta sexta-feira, embora não esteja previsto um "cenário catastrófico".

"As previsões mudaram completamente desde ontem: indicam agora entre 70% e 80% de probabilidade de chuva durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos", disse Cyrille Duchesne, diretora do serviço de previsões do La Chaîne Météo.

Há menos de 24 horas, as previsões eram mais otimistas e previam tempo "tranquilo", mas nublado.