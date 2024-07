China vê relações com Japão em 'estágio crítico', com chance de avançar ou regredir

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu com a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa. Em comunicado do governo chinês, Pequim reportou nesta sexta, 26, que a autoridade chinesa advertiu para o "estágio crítico" da relação bilateral, o que poderia levar a avanços ou a recuos nela.

"A política da China em relação ao Japão sempre tem mantido estabilidade e continuidade", afirma a nota oficial chinesa. "É esperado que o Japão estabeleça uma compreensão objetiva e correta da China e busque uma política positiva e racional em relação em relação a ela", acrescenta o texto.

O encontro dos ministros ocorreu em Vientiane, no Laos. A China recordou encontros recentes entre autoridades dos países, inclusive entre o premiê Fumio Kishida e o presidente Xi Jinping, em novembro passado, com foco nas relações estratégicas. Pequim diz que almeja cooperação "mutuamente benéfica", bem como que se gerenciem de modo adequadas as diferenças e se implemente de fato uma relação "estratégia e mutuamente benéfica". Também diz que deseja trabalhar com Tóquio para promover a estabilidade e a prosperidade regional.