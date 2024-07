Centenas de bombeiros lutam contra megaincêndio na Califórnia

As chamas começaram na última quarta-feira, no condado de Butte, e queimaram em poucas horas dezenas de milhares de hectares, atingindo o condado vizinho de Tehama.

O primeiro grande incêndio da temporada nesse estado americano já devastou 66.484 hectares e continuava ganhando força, devido às condições climáticas no oeste dos Estados Unidos, que enfrenta uma onda de calor intensa.

Mais de 1.600 bombeiros combatiam nesta sexta-feira (26)um megaincêndio que estava fora de controle no norte da Califórnia e que levou à fuga de milhares de pessoas.

"O incêndio se expande em diferentes direções, a depender da direção do vento", informou ontem o xerife do condado de Butte, Kory Honea. "Essa área se encontra sob alerta vermelho, devido às rajadas e à umidade baixa", acrescentou o Departamento de Bombeiros.

A Califórnia enfrenta um começo precoce do que parece que será uma temporada intensa de incêndios florestais. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a região até a noite de hoje e previu "condições climáticas críticas".

Butte fica a cerca de 110 km de Sacramento, capital da Califórnia, e a 38 km de Paradise, comunidade arrasada em 2018 pelo incêndio Camp, o mais letal da história do estado, que deixou 85 mortos.

"Vocês têm que estar prontos para sair", advertiu o xerife Honea aos cidadãos que se encontram nas dezenas de áreas sob alerta de evacuação. "Tivemos diversas vezes casos em que as pessoas esperaram muito para sair e morreram."

Mais de 20 incêndios estavam ativos na Califórnia e outros 40 avançavam nos estados vizinhos de Washington e Oregon, ameaçando diversas comunidades. Outros focos avançavam com força no Canadá, onde as chamas consumiram quase toda a localidade turística de Jasper, na província de Alberta.

