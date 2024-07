BRASIL G20: Ministros do G20 debatem no Rio tema espinhoso da taxação dos super-ricos

Os ministros das Finanças do G20 se reúnem nesta quinta-feira (25) no Rio de Janeiro para debater a ideia de um imposto sobre grandes fortunas diante da crescente desigualdade no mundo, um tema que gera divisões dentro do grupo.

Depois do seu discurso no Congresso, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, será recebido esta quinta-feira em Washington pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, que tentará pressioná-lo a favor de um cessar-fogo em Gaza.

PARIS:

Protagonismo feminino marca véspera da abertura dos Jogos de Paris-2024

Após um intenso e inusitado primeiro dia do futebol masculino no torneio olímpico, as mulheres fazem sua estreia na competição nesta quinta-feira (25), na véspera da cerimônia de abertura oficial dos Jogos de Paris-2024.

PARIS:

Surpresa e alívio de policiais estrangeiros na Paris Olímpica

"A polícia espanhola", disse um homem surpreso à sua esposa no metrô de Paris, a medida que os guardas civis, como quase 2.000 outros agentes estrangeiros, apoiam os seus colegas franceses durante os Jogos Olímpicos.

PARIS:

Grupo de luxo francês LVMH, campeão dos Jogos em termos de imagem

O líder mundial do luxo, o grupo francês LVMH, surge como o primeiro campeão dos Jogos Olímpicos em termos de imagem, fruto de uma estratégia cuidadosamente pensada para ser o patrocinador mais visível em cada etapa do evento.

PARIS:

Inaugurar os Jogos no Sena, a história de uma ideia maluca

A ideia maluca de organizar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena quase não viu a luz do dia. Foi preciso superar obstáculos técnicos, políticos e de segurança para que a cortina de Paris-2024 pudesse subir na sexta-feira (26).

PARIS:

Delegação olímpica palestina chega a Paris mais pela 'causa' do que pelas 'medalhas'

Alguns gritos de "Palestina Livre" dão as boas-vindas, na manhã desta quinta-feira, à delegação palestina aos Jogos Olímpicos em um aeroporto de Paris, que querem aproveitar o evento para denunciar "o tratamento desumano" sofrido pelos palestinos.

PARIS:

A complicada logística para organizar a abertura olímpica no Sena

Desfile de cem barcos ao longo de seis quilômetros de rio na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris-2024. Essa ideia “maluca” gerou uma logística à altura do desafio: fechamento da navegação no Sena por vários dias e um dispositivo de transporte excepcional.

CARACAS:

Campanha presidencial termina na Venezuela com escalada de tensão

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o seu principal rival nas eleições presidenciais de domingo, o opositor Edmundo González Urrutia, encerram nesta quinta-feira (25) as suas campanhas, entre advertências do presidente sobre um "banho de sangue" ou uma insurreição militar caso seja derrotado.

CARACAS:

Drones, filme e horas na TV: a onipresença da campanha de Maduro

Drones usam luzes para desenhar o rosto de Nicolás Maduro no céu noturno de Maracaibo, a antiga capital petrolífera da Venezuela, castigada pelo racionamento de eletricidade, em um dos eventos de campanha do presidente esquerdista na corrida para as eleições de 28 de julho.

WASHINGTON:

Biden diz que é hora de passar o bastão para 'vozes mais jovens'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos americanos nesta quarta-feira (24) que desistiu da corrida presidencial de 2024 para unir seu partido e seu país, afirmando em um discurso histórico no Salão Oval que era hora de passar o bastão para "vozes mais jovens".

