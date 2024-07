Mais de 20 morrem em 24h em uma cidade do Marrocos por onda de calor

Mais de 20 pessoas morreram em 24 horas em uma cidade do centro do Marrocos por uma nova onda de calor que atingiu o país do norte da África, que enfrenta o sexto ano consecutivo de seca, anunciaram as autoridades de saúde nesta quinta-feira (24).

A Direção Geral de Meteorologia (DGM) anunciou que várias localidades sofreriam entre segunda e quarta uma forte onda de calor com temperaturas de até 48ºC, em particular na cidade de Beni Melal, a 200km de Marraquexe.

A maioria dos mortos são pessoas que sofriam de doenças crônicas e idosos, indicou a autoridade de saúde regional em um comunicado.