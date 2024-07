Ícone do surfe brasileiro, Gabriel Medina busca ouro olímpico em Paris

Gabriel Medina começou sua trajetória no surfe aos oito anos de idade e, desde então, não fez nada além de "domar" ondas, conquistar títulos e ganhar popularidade dentro e fora do Brasil.

A razão do favoritismo transcende seu histórico, que inclui o título dos ISA World Surfing Games-2024: sempre esteve no pódio em Teahupo'o, sede dos torneios, desde que se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial, em 2014.

O padrasto viu no garoto um dom e então passou a treiná-lo, uma relação que durou até 2020, quando a família se desentendeu após seu casamento com a modelo Yasmin Brunet.

A história de Medina com o surfe começou cedo em sua terra natal, Maresias, no litoral do estado de São Paulo.

Seu estilo se baseia em dominar os aéreos (saltos com a prancha). Essa capacidade foi patenteada quando completou o primeiro 'backflip' em uma competição, no Rio de Janeiro, em 2016.

Medina se tornou o rosto da chamada "Brazilian Storm", o grupo de surfistas do país que chacoalhou a elite do esporte em meados da década passada.

Ele surpreende "com sua qualidade técnica, com manobras incríveis, com tubos inacreditáveis, com ondas impossíveis de serem completadas, e ele completa. Eu acho que ele tem esse lugar do gênio mesmo, da pessoa que faz o que ninguém faz", diz Túlio Brandão, autor do livro "Gabriel Medina: a trajetória do primeiro campeão mundial de surfe do Brasil".

- Fama e depressão -

Sua ascensão no mundo esportivo o transformou rapidamente em um ídolo nacional num momento em que o Brasil estava órfão de referências.

Medina tem mais de 15 milhões de seguidores em suas redes sociais e seu relacionamento com Yasmin Brunet, de quem se separou em 2022, foi um prato cheio para os portais de fofoca.

"O Medina ajudou a pavimentar este caminho do esporte no país e na América Latina, atraindo olhares para o surfe e para ele mesmo. Desde então, o apoio e a presença dos brasileiros que procuram algum contato com o esporte só aumenta", explica à AFP Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Sua atitude tranquila e relaxada, no entanto, foi ofuscada por comportamentos que alguns consideraram "jogo sujo", como impedir seus adversários de pegar uma onda potencialmente favorável.

Durante o primeiro semestre de 2022, Medina fez uma pausa na carreira para cuidar de uma depressão depois do fim de seu casamento e da derrota em Tóquio, onde ficou fora do pódio no mesmo ano de seu terceiro título da WSL.

"Ele era uma máquina de vencer, né, ele tinha uma cultura competitiva muito acirrada (...) O que acontece é que ele não está mais tão preocupado com aquela missão de vencer a qualquer custo", diz Brandão à AFP. "Hoje ele vai para se divertir e para surfar".

