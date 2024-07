Hamas anuncia novo balanço de 39.175 mortos em Gaza desde o início da guerra

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou nesta quinta-feira (25) um novo balanço de 39.175 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, há mais de nove meses.

Pelo menos 30 pessoas morreram nas últimas 24 horas, afirmou o ministério em um comunicado, e indicou que 90.403 pessoas ficaram feridas no território palestino desde o início da guerra, em 7 de outubro.

bur-ha-lb/jsa/zm/es/dd