Espanha estreia no futebol feminino dos Jogos com virada sobre o Japão

A Espanha, atual campeã mundial, estreou no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com uma vitória de virada sobre o Japão por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), no estádio La Beaujoire, em Nantes, em jogo válido pelo Grupo C do torneio, o mesmo do Brasil.

As japonesas abriram o placar no início do primeiro tempo em bela cobrança de falta da meio-campista Aoba Fujino (13'), mas Aitana Bonmatí, Bola de Ouro em 2023, não demorou para empatar depois de receber passe na área de Athenea del Castillo (22').

Na segunda etapa, o Japão, campeão mundial em 2011 e medalha de prata nos Jogos de Londres 2012, se fechou para tentar segurar o resultado, até que as espanholas chegaram ao gol da vitória com uma triangulação entre Bonmatí e Mariona Caldentey, que marcou com um chute de perna direita.