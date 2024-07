Drones, filme e horas na TV: a onipresença da campanha de Maduro

Drones usam luzes para desenhar o rosto de Nicolás Maduro no céu noturno de Maracaibo, a antiga capital petrolífera da Venezuela, castigada pelo racionamento de eletricidade, em um dos eventos de campanha do presidente esquerdista na corrida para as eleições de 28 de julho.

A imagem do governante é onipresente: ele aparece na televisão, no rádio, em outdoors, murais, pedágios, ambulâncias, propaganda no YouTube e inúmeros vídeos em plataformas como o Tiktok.

Sua figura, regular na paisagem cotidiana, se multiplicou em busca de um terceiro mandato que o projetaria para 18 anos no poder.