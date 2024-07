Com problemas financeiros, Hungria anuncia empréstimo de € 1 bilhão com a China

O governo da Hungria, afundado em uma situação financeira complicada, pediu um empréstimo de 1 bilhão de euros (6,1 bilhões de reais) aos bancos chineses, informou a Agência Nacional da Dívida (AKK) nesta quinta-feira (25).

Esse acordo, concluído em abril com o banco estatal China Development Bank, o banco de importação e exportação da China e a filial húngara do Bank of China Limited, "permitirá financiar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e de energia", indicou a agência em um comunicado, confirmando as informações do site financeiro Portfolio.

O empréstimo, cujas condições não foram reveladas, é de três anos.