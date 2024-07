Washington promete contribuir para fundo de prevenção de pandemias

O montante anunciado por Yellen representa, segundo os Estados Unidos, um terço da meta de 2 bilhões de dólares (11 bilhões de reais) deste fundo lançado em 2022 pelo Banco Mundial com o apoio dos países do G20.

"O presidente Biden e eu acreditamos que um bom fundo para pandemias nos possibilitará nos prevenir, nos preparar e responder melhor às pandemias", disse Yellen em um evento no Rio de Janeiro, antes de uma reunião de ministros do G20.

Os Estados Unidos contribuirão com 667 milhões de dólares (3,72 bilhões de reais) para um fundo destinado a fortalecer capacidades de resposta a pandemias, anunciou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta quarta-feira.

O anúncio do financiamento destinado a sustentar o fundo até 2026 depende, no entanto, da aprovação do Congresso e de sua "disponibilidade", afirmou Washington, a menos de quatro meses das eleições presidenciais americanas.

O Departamento do Tesouro dos EUA também apelou aos doadores a duplicarem seus compromissos iniciais e solicitou o apoio de novos parceiros, incluindo governos, o setor privado, filantropos e a sociedade civil.

